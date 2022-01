Giurgiuban online folytatódik a tanév, mert nincs pénz az iskolák fűtésére

Giurgiu város polgármestere,arról nyilatkozott még múlt év végén, hogy a kormány támogatása nélkül nem tudják fizetni a megdrágult fűtésszámlákat és már korábban felmerült az online tanítás lehetősége.Mint az elöljáró elmondta, a gáz ára hatszorosára emelkedett, az önkormányzat kiadásai így elérik a 180 ezer lejt naponta, a téli hónapokban akár 5 millió lejt is fizetniük kell, amit "katasztrofális" helyzetnek tart."Addig nyújtózkodunk, ameddig a takarónk ér. Segítséget kérünk és mindent megteszünk annak érdekében, hogy a kormány megadja nekünk" - mondta a polgármester, aki szerint legalább 5 millió lejre lenne szükségük, hogy átvészeljék ezeket a hónapokat.

