Ezúttal a révi vízesés melletti kőtömb zuhant a mélybe, el kell távolítani a kilátót

A helyi sajtó úgy tudja, a természeti látványosság melletti hatalmas kőtömb épp 2021 utolsó napján csúszott a Sebes-Körösbe, a szakértők szerint nincs jele annak, hogy emberi beavatkozás okozta volna.A rossz hír viszont az, hogy a beomlott kőtömb miatt a vízesés mellett kialakított kilátót le kell bontani, ahogy az oda vezető ösvényt is lezárják, mert jelenlegi formájában életveszélyessé vált a természeti látványosság.A mésztufa képződésekkel kapcsolatban a szakértők még a bánsági Bigér-vízesésnél történt eset kapcsán elmondták : ezek a lerakódások folyamatosan változó térszínek, a változás miatt pedig előfordulhat, hogy egy túldomborodott rész egyszerűen a gravitáció hatására leszakad.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 23 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 20 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 57 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 43 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 30 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 60 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 15 Nem sokat gondolkodtam ezen 136