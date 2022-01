A Colectiv-ügyben márciusra halasztották az ítélethirdetést

A per december 21-ei tárgyalásán a vádlottak ügyvédei enyhébb büntetést kértek ügyfeleik számára, az ügyészek viszont a maximális büntetés kiszabását kérték a vádlottakra: Cristian Popescu-Piedone volt negyedik kerületi polgármesterre, a negyedik kerületi városháza több hivatalnokára, a klub tulajdonosaira, két tűzoltóra, két tűzszerészre és egy tűzijáték-forgalmazó cég képviselőire.A DNA ügyésze az alapfokon eljáró bíróság "megmagyarázhatatlanul szelíd magatartására" hivatkozva kérte a maximális büntetés kiszabását a vádlottakra. Hozzátette, a társadalmat "megmételyezte" a korrupció, és nem egy-két ember, hanem "egy temetőnyi áldozat" égett halálra a Colectiv klubban.Az alapfokú ítéletet ebben a bűnvádi perben 2019. december 16-án hozta meg a bukaresti törvényszék. Akkor a következő ítéletek születtek alapfokon:Cristian Popescu-Piedonét nyolc év és hat hónap végrehajtandó szabadságvesztésre ítélték hivatali visszaélés miatt.Egyenként 11 év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték a Colectiv klub három tulajdonosát,ésgondatlanságból elkövetett emberölés, gondatlanságból elkövetett testi sértés, valamint a törvény által előírt munkabiztonsági és munkaegészségügyi intézkedések elmulasztása miatt.A Golden Ideas Fireworks Artists nevű, pirotechnikai eszközöket forgalmazó cég tulajdonosát,tizenkét év és nyolc hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték. A vádlott időközben elhunyt.A cég két pirotechnikusa,és9 év és 8 hónap, illetve 10 év szabadságvesztést kapott., a pirotechnikai eszközöket forgalmazó cég igazgatóját 3 év és 6 hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték.és, a bukaresti katasztrófavédelmi felügyelőség (ISU) két tűzoltója egyenként kilenc év és két hónap letöltendő börtönbüntetést kapott, mert a Colectiv klub ellenőrzésekor nem hozták meg a törvény által előírt intézkedéseket a tűzvédelmi előírások betartása érdekében., a polgármesteri hivatal kereskedelmi engedélyeket kibocsátó osztályának vezetőjét 8,főtanácsost 7 év szabadságvesztésre,referenst 3 év felfüggesztettre és 90 napi közmunkára ítélte a törvényszék.A törvényszék ezen kívül több mint 50 millió euró értékű erkölcsi és anyagi kártérítést ítélt meg a Colectiv-tűzvész áldozatainak. Az összeget az ügyben elítélt személyeknek, a fővárosi negyedik kerületi városvezetésnek és a Bukarest-Ilfov területi katasztrófavédelemnek kell kifizetnie.Ezen kívül a vádlottak, a katasztrófavédelem és a városvezetés több mint nyolcmillió lejt kell hogy fizessenek az alapfokú ítélet szerint hazai egészségügyi intézményeknek kórházi költségek gyanánt.

