Készül a kormány az 5. hullámra: folytatódik az oltáskampány, de a kényszerszabadságot is visszavezethetik

Hétfőn tárgyalt a kormány a koronavírus-járvány ötödik hullámához szükséges előkészületekről, melyen jelen volt Nicolae Ciucă miniszterelnök, Raed Arafat, a DSU vezetője, ugyanakkor azok a miniszterek, akiknek fontos szerepük van a járványkezelésben.



A kormányülésen elsőként bemutatták a járvány alakulását oszágos és EU-s szinten is, kiemelve a megfontolandó intézkedések sorrendjét, melyek révén egyben biztonságosabbá tehetik az állampolgárok életét, de nem akadályozzák az oktatás és a gazdaság működését.A szakértők elsőként az oltáskampány folytatását hangsúlyozták, mint a leghatékonyabb védekezési módszer, másrészt javasolták a lakosság körében használt orvosi, vagy az FFP2 szabványoknak megfelelő maszkok helyes viseletét, ami "nagyon fontos a megelőzés szempontjából".Ami az iskolák helyzetét illeti: az ülésen elhangzottak szerint vizsgálták a gyerekek és a tanárok egészségének védelme érdekében zajló teszteléseket, azon felül szükségesnek találták a maszkok biztsítását a rászoruló gyerekeknek, valamint meg kell teremteni a körülményeket az iskolában történő tesztelésre is.A biztonságos munkavégzés érdekében a kormány lehetőséget ad majd a technikai munkanélküliségre, legyen szó a közszférában, vagy más területen zajló gazdasági tevékenységről. Ezzel kapcsolatban a munkaügyi- és pénzügyminisztérium biztosította a feleket, hogy gondoskodnak a szükséges pénzügyi forrásokról.A lakosság minél korrektebb tájékoztatása érdekében kommunikációs és tájékoztatási kampányt is folytatják, hogy "fellépjenek a félretájékoztatás ellen" - áll a kormány közleményében, melyet a Digi24 is közvetített