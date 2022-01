Mellékes témának tartja az AUR a holokausztot, az Elie Wiesel Intézet elítéli a szélsőséges megnyilvánulást

a párt olyan jelöltet állított az államelnöki tisztségre, aki vállaltan szimpatizált a náci ideológiát Romániában az 1930-as, 1940-es években megjelenítő legionárius mozgalom vezetőivel, és a párt társelnöke is többször jelét adta a legionárius mozgalom iránti rokonszenvének.

Az AUR hétfőn sajtóközleményt adott ki, mely szerint évek óta a romániai oktatás minőségének 'szisztematikus aláaknázása' folyik azáltal, hogy olyan 'mellékes témákat' emelnek különálló tantárgy rangjára, amelyeket a már létező tantárgyak keretében, egyszerű leckeként is lehet tanítani, például a szexuális nevelést vagy a holokauszt történetét.