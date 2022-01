Rafila: január 15-étől robbanhat be az ötödik hullám, és akár 800 ezer ember is megfertőződhet

Sokkal több embert fertőz meg a koronavírus a járvány ötödik hullámában, mint a negyedikben – figyelmeztet Alexandru Rafila egészségügyi miniszter, aki szerint január 15-étől robban be igazán a vírus terjedése. A tárcavezető az Antena3 műsorában ismertette az adatokat, és beszélt az oltási igazolvány bevezetésének a fontosságáról is. Az interjút a G4Media szemlézte.



Rafila szerint akár kétszer annyian is megfertőződhetnek az ötödik hullámban, mint a negyedikben.

Ez akár 800 ezer embert is jelenthet, hiszen a negyedik hullám során hivatalosan 400 ezer ember szervezetében mutatták ki a kórokozót.

A miniszter elmondta, hogy a kötelező munkahelyi védettségi igazolvány koalíciós pártok által halogatott bevezetése legalább lassítani tudná a járvány terjedését, hiszen nem mindegy, hogy napi hány megbetegedéssel számol az egészségügy, azaz, hogy meredeken emelkednek a számok, és egyből 25 ezer vagy akár 50 ezer esettel kell megbirkózni, avagy egy fokozatos emelkedésről, majd ugyanolyan fokozatos lecsengésről lenne szó.Azt is kifejtette, hogy minél tovább késlekednek az igazolvány bevezetésével, annál kevésbé lesz releváns."Nem tudom, mi történik a zöldigazolvánnyal, a következő hetekben eldől, hogy elfogadják-e vagy sem a bevezetését. Minél tovább késlekednek azonban, annál kevésbé lesz hatása. Meglátjuk, hogy ez az emelkedő tendencia megerősödik-e, felgyorsul-e az átvitel, és akkor természetesen megoldást kell találnunk a helyzetre is" - mondta Alexandru Rafila miniszter.Amint arról már beszámoltunk miniszterelnök hétfő este rendkívüli ülésen beszélte meg azokat az intézkedéseket, amelyeknek az ötödik hullám hatását kellene csökkenteniük. Hangsúlyozta az oltás és a maszkviselés fontosságát, továbbá felmerült az is, hogy az iskolákban ingyenes maszkokat biztosítanának a rászoruló diákoknak, és a munkahelyek zsúfoltságának csökkentése érdekében a fizetett kényszerszabadság újbóli bevezetése is szóba került.