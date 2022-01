Nem tartja kizártnak George Simion, hogy induljon a 2024-es elnökválasztáson

A Románok Egységéért Szövetség társelnöke az Evenimentul Zilei podcastjében beszélt a témáról, ugyanis a politikai szereplők nagy része már 2024-re készül, amikor nemcsak elnökválasztás, hanem európai parlamenti, önkormányzati és hazai parlamenti választások is lesznek. Az AUR által támogatott elnökjelöltek listájánot ést emelte ki a műsorban George Simion.Az AUR vezetője azt állította, hogy jelenleg nem akar indulni, mert még csak 35 éves, és még "sokat kell tanulnia".

