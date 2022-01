Megvan a szétvert villa szilveszteri bulizói közül az első: a román rappernek 1 milliós követőtábora van a Youtube-on

Egyik résztvevőjét a bulinak már sikerült beazonosítani: a Pro TV híradója szerint a Youtube platformon milliós nézettséggel rendelkező román rapperről van szó, akinéven ismert.Grasu az Instagram-fiókján posztolt egy fotót, amely nem sokkal a szilveszteri buli kezdete előtt készült, a villa előtt.A rapper beismerte rajongói előtt, hogy ott töltötte a szilvesztert, de nem tartja magát bűnösnek azért, amit később mások tettek, akik eljöttek a buliba.Elmondása szerint egy adott ponton, miután a parti helyszínének a címe felkerült az Instagramra, idegenek jelentek meg hívatlanul, akikről a villa bérlőinek fogalmuk sem volt, hogy kicsodák.A zenész azt is részletezte, hogy a házban a katasztrófa 11 óra körül kezdődött, amikor állítólag csőrepedés történt, és az épületet elöntötte a víz.A brutális társaság miután összetörte a falakat és a tévéket, valamint az épület megfigyelőrendszerét, hogy ne ismerjék fel őket, elhagyta a helyszínt."Azt hiszem, buli célja pontosan ez volt, hogy szétverjék a lakást. December 31-én, délután fél három körül felhívtak, hogy szilveszterre ki akarják bérelni a villát. Mivel én a hegyekben voltam, azt mondtam, hogy találkozzanak a kollégámmal este hét körül, és beszéljék meg vele a részleteket. Ezután, 10 óra körül megnéztem mit mutatnak a megfigyelő kamerák, és minden rendben volt. 11 órára az előcsarnokban lévő kamera már nem működött" - mondta, az épület tulajdonosa.A fiatalok kezdetben alufóliával takartak le egy térfigyelő kamerát, majd betörtek a tulajdonos irodájába, és elvágták a térfigyelő rendszer kábeleit, hogy ne lehessen őket megfigyelni. A kamerák csak este 10.30-ig rögzítettek.Az ajtókat betörték és a falakat összetörték. A fürdőszoba csempéit leverték a falról, és a WC-kagylót is szétzúzták.A tulajdonos büntetőfeljelentést tett. Azt állítja, hogy a nyomozók bizonyítékot találtak a kastélyban arra vonatkozóan, hogy a fiatalok marihuánát és kokaint fogyasztottak. A 14. kerületi rendőrök rongálás bűntette miatt folytatnak nyomozást, amiért az elkövetők 3 hónaptól 2 évig terjedő börtönbüntetésre számíthatnak.

