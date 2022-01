Vádat emelt a DNA Eugen Pîrvulescu PNL-s szenátor ellen

A Teleorman megyei szenátort befolyással üzérkedés és titkos vagy nem nyilvános hivatali információk felfedése miatt állítják bíróság elé - közölte kedden a DNA.A vádirat értelmében Eugen Pîrvulescu 2021. május 28. és június 20. között a PNL Teleorman megyei szervezetének elnökeként, a tisztségéből eredő befolyását felhasználva, személyesen és közvetítők révén közbenjárt a megyei mentőszolgálat vezetőségénél, hogy kapja meg az intézménynél májustól júliusig meghirdetett asszisztensi és mentőautó-vezetői állások írásbeli versenyvizsgáinak tételeit. Az ügyészek szerint a szenátor arra kérte a vizsgáztató bizottság tagjait, hogy részesítsék előnyben a gyakorlati vizsgán is az általa megnevezett személyeket.Miután hozzájutott az írásbeli tételekhez, Eugen Pîrvulescu közvetítőkön keresztül eljuttatta ezeket a meghirdetett asszisztensi állásokra jelentkező két személynek. A versenyvizsga végül nem zárult le, mivel a korrupcióellenes ügyészek közbeléptek.A vádiratot a legfelsőbb bírósághoz küldték, Eugen Pîrvulescu szabadlábon védekezhet.

