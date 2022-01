Klímaváltozással foglalkozó munkacsoportot hoz létre az elnöki hivatal

A munkacsoportban hazai és külföldi szakértők, akadémikusok, közintézmények képviselői, civil szervezetek, pénzügyi és gazdasági szereplők tagjai vesznek részt, akiknek átfogó rálátásuk van a klímaváltozással kapcsolatos kérdésekre. Kidolgozzák az éghajlatváltozás integrált megközelítésének keretét, és a kulcsfontosságú prioritásokat Románia számára az éghajlatváltozás közép- és hosszú távú kezelése terén. A következtetéseket pedig folyamatosan ismertetik a nyilvánossággal és a kormánnyal, hogy ezzel is előmozdítsák az országos klímaváltozási stratégiák és tervek kidolgozását, amelyeket 2022-2023-ban kell véglegesíteni. Az Államelnöki Hivatal felhívja a figyelmet, hogy a klímaváltozás hatásai országunkban is egyre erőteljesebben jelentkeznek: az Országos Meteorológiai Szolgálat rekordszámú vörös riasztást adott ki 2021-ben, és a szakértők szerint ez a tendencia egyre erősödik.

