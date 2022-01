Ciolacu szerint a kormánykoalícióban még nem jutottak közös nevezőre a Covid-igazolványt illetően

Az Antena 3 kedd esti műsorában Ciolacu rámutatott,professzor javasolt egy tudományos alapokon nyugvó jogszabályt a vírus terjedésének visszaszorítására, és mihelyt az esetszámok fokozott növekedésnek indulnak, meg kell tudnunk állítani az egészségügyi rendszerre nehezedő nyomás súlyosbodását.A Covid-igazolvánnyal kapcsolatban kifejtette: nem sikerült kidolgozni a legjobb variánst, viták voltak arra vonatkozóan, hogy alkotmányellenes-e, vagy nem, illetve arra is, hogy milyen mértékben hatékony. Véleménye szerint nem a Covid-igazolvány munkahelyi bevezetése kell hogy jelentse az egyetlen eszközt, és nem hiszi, hogy 'feltétlenül nyomást kellene gyakorolni a romániaiakra, hogy beoltassák magukat'.'A jelenleg parlamenti vitán levő, a PNL által javasolt jogszabálytervezet egyetlen cikkelyt tartalmazott: kötelezte az orvosokat az oltás felvételére, és mi ezzel nem értettünk egyet' - említette meg a Szociáldemokrata Párt elnöke.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 28 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 21 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 67 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 50 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 31 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 64 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 20 Nem sokat gondolkodtam ezen 156