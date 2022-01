Frissítve: továbbra sem lesz iskolai végzettséghez kötve a hajtási jogosítvány megszerzése

FRISSÍTÉS: A Gépjármű-nyilvántartási és Jogosítványkibocsátó Hatóság (DRPCIV) felhívja a figyelmet arra, hogy bár az új közlekedési rendszabályzatban sok módosítást eszközöltek, a hajtási jogosítványért folyamodóknak nem kell tíz osztályos végzettséggel rendelkezniük. Az erre vonatkozó javaslatot elvetették, úgyhogy ez nincs belefoglalva az új szabályzatba.





Eredeti hír:

Január elsejétől fontos módosítások lesznek a közlekedési rendszabályzatban: többek között nem szerezhetnek vezetői engedélyt azok, akik nem végezték el legalább a tíz osztályt – írta meg a Mediafax.



Többször szó volt már róla, hogy akinek nincs legalább tíz osztálya, ne szerezhessen jogosítványt, de 2022 januárjáig kellett várni, hogy meg merjék lépni a hatóságok. Az új szabályokat elsősorban a jogosítványszerzés körüli korrupciós botrányok indokolják. A kenőpénzért jogosítványt osztogató hivatalnokok évek óta kijátsszák a rendszert, és a jelenség megállíthatatlan.



A Ciucă-kormány tavaly év végén bocsátotta ki a kormányrendeletet, mely a büntetőpontok felső értékét is meghatározta. 2018 óta rendszeresen hozzáigazítják a büntetőpontokat az országos bruttó minimálbérhez, melynek 10%-át teszi ki. Egy büntetőpont 145 lejt ért eddig is, és a rendelet értelmében ez így is marad. Ha emelték volna, akkor 255 lejt fizethetnének a szabálysértők.



Az is sokakat érdekelhet, hogy a vezetés közben telefonáló sofőrök ezentúl 30 napig elbúcsúzhatnak a jogosítványuktól. Legalább addig sem veszélyeztetik mások életét a forgalomban.



Egy újabb rendelkezés szerint az autópályán szabálytalanul közlekedő sofőröknek nagyobb bírságot kell fizetniük. A hátramenetben vagy leállósávban közlekedők akár 2900 lejes pénzbüntetésre is számíthatnak, jogosítványukat négy hónapra felfüggeszthetik. A vasúti átjáróknál szabálytalankodók 2900 lejes büntetést kaphatnak.







