Kötelezővé válik ismét a maszkviselés, és további szigorításokra kell felkészülni, mert nyakunkon az ötödik hullám

A javaslatok között szerepel az alkalmazottak rendszeres heti tesztelése , valamint a váltott programban történő munkavégzés. Az újabb intézkedések közé tartozik az iskolásoknak szánt tesztprogram hatékonyságának vizsgálata, emellett megfontolják, hogy a rászoruló diákoknak ingyenesen biztosítsák a maszkokat.A maszkviselés alól mentesülnek az öt évnél kisebb gyerekek, a munkahelyi irodákban egyedül tartózkodók, a televíziós műsorvezetők és meghívottaik, ha egymástól legalább három méterre foglalnak helyet, az istentiszteletet tartó papok, amennyiben minimum három méterre állnak a hívektől, továbbá a nehéz fizikai munkát végzőknek sem kell maszkot viselniük.A különböző rendezvények, sportesemények, kulturális műsorok megtartására vonatkozóan az egészségügyi minisztérium rendelkezései vonatkoznak. Például a sportversenyeket csak 5.00 és 22.00 óra között lehet megszervezni és a tér maximális befogadóképességének legfeljebb 30 százalékát lehet lefoglalni, úgy, hogy a nézők az aréna teljes területén eloszlanak, az emberek közötti legalább 2 méteres távolságot biztosítva és védőmaszkot viselve, azokon a településeken, ahol a 14 napos kumulatív incidencia arány nagyobb egy ezreléknél. A javaslat szerint csak olyan személyek vehetnek részt az eseményeken, akiket beoltottak koronavírus ellen, és akiknél a teljes oltási program befejezése óta 10 nap telt el, olyan személyek, akiknek a PCR teszt eredménye 72 óránál nem régebbi, vagy a fertőzésre vonatkozó igazoltan negatív, 48 óránál nem régebbi gyors antigén teszt eredményük van.Az éttermek és teraszok esetében a 3 ezrelékes incidenciánál húzták meg a vonalat. Ahol ennél kevesebb fertőzöttet tartanak nyilván, ott 50 százalékos kapacitással működhetnek 5 és 22 óra között, amennyiben pedig 3 ezrelék fölé nő a ráta, úgy a kapacitás 30 százalékára csökken a vendégek száma. A nem létfontosságú cikkeket forgalmazó, ám 200 négyzetméteresnél nem nagyobb üzlethelyiségek esetében viszont fertőzöttsági rátától függetlenül lehetővé tennék a zöldigazolás nélküli belépést, amennyiben biztosított a vásárlók közötti 2 méteres távolság, illetve a bejáratnál feltűntetik, hogy egyszerre legtöbb hány ember tartózkodhat a boltban.Az indoklás szerint a szigorításra a koronavírus omikron variánsának gyors terjedése miatt van szükség. A javaslatokat a kormánynak is el kell fogadnia, hogy életbe lépjenek.

Az Országos Vészhelyzeti Bizottság (CNSU) a veszélyhelyzet újabb 30 napos meghosszabbítását javasolta január 8-tól, illetve bel- és kültéren az egészségügyi vagy FFP2-es típusú maszkok használatát tenné kötelezővé, a textilmaszkok viseletét pedig betiltaná. Az alábbiakban a legfontosabb intézkedéseket ismertetjük, azonban ezeket a kormánynak is el kell fogadnia, ahhoz, hogy életbe lépjenek.