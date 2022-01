Az érdemösztöndíjhoz szükséges átlagot felemelték 8,50-ről 9,50-re - a tanulók országos tanácsa tiltakozik

'Az oktatási minisztérium nem hagyhatja gátlástalanul figyelmen kívül a romániai diákok igényeit: az átlag emelése a döntéshozóknak a teljes érdektelenségét tükrözi a diákok valós igényeivel szemben!' - idézi a közlemény a tanács elnökét, Silviu Morcant.Ugyanakkor több diákszövetség is bejelentette

A CNE azt is kéri, hogy az ösztöndíjak odaítélésének új általános kritériumait a 2022-2023-as tanévtől alkalmazzák, és addig egyeztessenek a szociális partnerekkel a módosításokról.

'Az oktatási minisztérium most úgy döntött, hogy több tízezer diákot foszt meg az oktatáshoz való jogától az ösztöndíjak megtizedelésével. A döntés nyomán sokkal kevesebb ösztöndíjat ítélnek majd oda azzal az ürüggyel, hogy az online tanítás nyomán nőttek az iskolai átlagok. (...) A tanulók országos tanácsa határozottan elítéli ezt a felelőtlen és igazságtalan változtatást, és felszólítja az oktatási minisztériumot, hogy a következő időszakban, a második félév kezdete előtt sürgősen vizsgálja felül döntését" - olvasható a tanács szerdán kiadott közleményében.