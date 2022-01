Figyelem: szerdától külön segélyhívószámon lehet bejelenteni, ha valaki gyerekbántalmazást észlel

A STS szakemberi közleményük szerint teljesen előkészítették a rendszert, és át is adták az illetékes hatóságoknak. Az ország 41 megyéjében és Bukarestben külön csapatok várják a hívásokat, minden szociális igazgatóságon két külön telefonkészüléket helyeztek üzembe.A szolgáltás a nap 24 órájában elérhető, ahol sürgősségi beavatkozásra van szükség, ott a szakemberek értesíteni fogják a rendőrséget, vagy a mentősöket. A program része az is, hogy ha valahol eltűnik egy gyerek, a rendőrség a RO-ALERT rendszeren keresztül értesítheti a lakosságot.

