Rafila: senki nem akar drága maszkokat rákényszeríteni a lakosságra

Senki nem kötelezi a lakosságot a drága védőmaszkok használatára, azért javasolják a sebészeti, illetve a FFP2 típusú maszkok viselését, mert a textilből készültek nem hatékonyak az omikron ellen - jelentette ki szerdán Alexandru Rafila.



Az egészségügyi miniszter annak kapcsán beszélt erről, hogy az országos vészhelyzeti bizottság a veszélyhelyzet meghosszabbításáról szóló szerdai határozatában javaslatot tett arra, hogy ezután csak az orvosi és az FFP2 típusú védőmaszkokat fogadják el."Jómagam is egy három rétegű orvosi maszkot viselek most, ez is megfelelő. Aki szeretne, használhat más típusú védőmaszkot is, például FFP2 típusút, amelyiknek jobb a szűrőképessége" - nyomatékosította az egészségügyi miniszter.Rafila kiemelte, senki nem akarja kötelezni az embereket arra, hogy egy bizonyos típusú védőmaszkot használjanak, csak a textilmaszkok mellőzését javasolják, ezek ugyanis kevésbé vagy egyáltalán nem hatékonyak a koronavírus ellen, főleg hogy az omikron variáns aeroszol révén is terjed. "Az orvosi maszkok, amelyek nem drágák - úgy vélem, teljesen elérhető az áruk -, sokkal hatékonyabban akadályozzák meg a vírus terjedését" - fogalmazott.Kérdésre válaszolva a miniszter azt is elmondta, egyelőre nem tárgyaltak annak lehetőségéről, hogy büntetést rójanak ki azokra, akik nem tartják be ezt az ajánlást.Címoldali kép: https://www.vperemen.com via Wikimedia Commons