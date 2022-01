Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter szerint rendben van, hogy a 9,50-es átlaghoz kötik az érdemösztöndíjak odaítélését

A miniszter ezzel arra reagált, hogy több diákszövetség bejelentette: bíróságon támadja meg azt a rendeletet, amellyel 8,50-ről 9,50-re emelték az érdemösztöndíj elnyeréséhez szükséges tanulmányi átlag alsó küszöbét.Cîmpeanu tájékoztatása szerint az érdemösztöndíjban részesülő tanulók száma idén háromszor több, mint 2020-ban (idén 347.000, míg 2020-ban 123.472 volt).A tárcavezető hangsúlyozta, az ösztöndíjak odaítélésének új kritériumait leszögező rendeletet a társadalmi párbeszédért felelős bizottság még tavaly októberben véleményezte. 'A diákok képviselői által 2021.szeptember 14-én tett egyik javaslat egyébként arra vonatkozott, hogy azok a tanulók kapjanak érdemösztöndíjat, akik kiemelkedő eredményeket értek el, vagyis 9,50 és 10 közötti tanulmányi átlagot és magaviseletből 10-est az előző tanévben, illetve ötödikesek esetén a tanév első félévében' - emlékeztetett Sorin Cîmpeanu.Hozzátette, az oktatási minisztérium figyelemmel kíséri a diákok teljesítményét ösztönző intézkedések eredményességét, és szükség esetén javaslatot tehet az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó kritériumok módosítására.Cîmpeanu arra is felhívta a figyelmet, hogy 2020-ig 'szégyenletesen' alacsony összegű, 6, 8, 10 lejes ösztöndíjakat adott az állam. Idén 1,031 milliárd lejt különítettek el iskolai ösztöndíjakra, ez 60%-os növekedést jelent 2021-hez képest.'Az iskolai ösztöndíjak 2022-es költségvetése gyakorlatilag négyszerese a 2020-asnak' - írta az oktatási miniszter, leszögezve, ezeknek a tényeknek az ismeretében alaptalan az az állítás, miszerint a kormány megnyirbálná a tanulók ösztöndíjára szánt keretet.

