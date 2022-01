Kovászna megye: alprefektusként tér vissza a korábban a magyar zászlókért bírságoló Sebastian Cucu

Sebastian Cucu csütörtökön 13 órakor teszi le az esküt videokonferencia keretében, a többi újonnan kinevezett prefektussal és alprefektussal együtt. Cucu jogász, 2002 óta dolgozik a Kovászna megyei kormányképviseleten. 2014 tavaszán alprefektusnak, majd ugyanazon év decemberében prefektusnak nevezték ki. Utóbbi tisztséget 2019-ig töltötte be. Sebastian Cucu az RMDSZ-esprefektussal és a liberális párti Cosmin Boricean alprefektussal alkot majd egy csapatot.Az USR Kovászna megyei szervezetének elnökét,ot az alakulat kormányból való kilépése után menesztették az alprefektusi tisztségből.

