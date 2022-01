Gheorghiţă: Románia felnőtt lakosságának átoltottsága közelít az 50 százalékhoz

Románia felnőtt lakosságának közel 50 százaléka megkapta a Covid-19 elleni vakcinák valamelyikének legalább egy adagját - jelentette be szerdán Valeriu Gheorghiţă, az oltáskampányt koordináló országos bizottság (CNCAV) elnöke.



Gheorghiţă tájékoztatása szerint a Romániában élő felnőtt lakosságnak a 49,4%-a, a 12 év fölötti lakosságnak a 47%-a, a teljes lakosságnak (19,3 millió ember) pedig a 41,3%-a van jelenleg beoltva legalább egy dózissal.A legnagyobb a 40 és 70 év közöttiek átoltottsága: több mint 52%-os. A 80 év fölötti generáció átoltottsága viszont alacsony, mindössze 26%-os.A koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek 85%-a 60 év fölötti embereknél következett be, az áldozatok átlagéletkora 71 év.A Covid-19 elleni oltás emlékeztető (booster) adagját több mint 2.066.000 személynek beadták már, ez a jogosultak 45 százalékát jelenti. A harmadik oltást felvevők közel fele veszélyeztetettnek minősül, a többiek a kulcsfontosságú ágazatokban dolgoznak, vagy az általános lakossághoz tartoznak.Gheorghiţă azt is leszögezte, hogy az emlékeztető dózis minden 12 év fölötti személynek beadható.Románia oltási kapacitása jelenleg 100.000 adag naponta, tehát van megfelelő mennyiségű oltóanyag. Az oltási kampány kezdetétől 28.650.000 adag vakcina érkezett Romániába, ebből megközelítőleg 16 milliót adtak már be, jelenleg raktáron van 4,7 dózis.Bukarest 12 év fölötti lakosságának 66,5%-a van beoltva legalább egy adaggal, a megyék zömében 50 és 60 százalék közötti az átoltottság. A sereghajtó ebből a szempontból Suceava megye, ahol csak a jogosult lakosság 30 százaléka vette fel az oltást.