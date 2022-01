2000 lejes bírságról értesítik levélben azokat, akik határátlépéskor nem töltik ki a digitális űrlapot

Közel 700 ezer lej az összértéke azoknak a bírságoknak, amellyel 350 szebeni polgárt büntettek amiatt, hogy a Romániába való belépéskor nem töltötték ki a digitális beutazási adatlapot - írja az Observator News.



A sajtó kérdésére válaszolva a Nagyszebeni Közegészségügyi Igazgatóság (DSP) igazgatója,elmondta, hogy az Egészségügyi Minisztérium informatikai platformja által szolgáltatott adatok alapján megállapították, hogy Nagyszebenben a 2021. december 25-31. közötti időszakban 503 személy nem töltötte ki a digitális űrlapot az országba való belépéskor. Ennek eredményeképpen egyelőre 350 szabálysértési jelentést állítottak össze 686 000 lej értékben.A szabálysértés miatti bírságot kiszabó dokumentumot postai úton kapják meg az érintettek, sokak szerint nem ajánlott levél formájában érkezik, és nem kell aláírással igazolni a levél átvételét. Ennek ellenére a bírságot közlő dokumentumban fel van tüntetve a kifizetési határidő is. Emiatt nagyon sok panasz érkezik a rendőrséghez és a közegészségügy igazgatósághoz, hisz az érintettek elmondása szerint előfordul, hogy sokan nem ellenőrzik rendszeresen postaládájukat, vagy épp nem tartózkodnak állandó jelleggel azon a címen, amelyre a hatóságok kiküldik az értesítést.

A legtöbb panaszos pedig azt rója fel, hogy a határon senki sem kérte tőlük a dokumentumot és nem is figyelmezteti őket arra, hogy a következő 24 órában ne felejtsék el kitölteni.

Nemcsak a szebenieket érinti az ügy, a Határátlépős tudakozó Facebook-csoportban számtalan más esetről számoltak be az érintettek, a sajtóban pedig a brăilai helyzetről is találtunk jelentést , ahol több százan gyűltek össze a DSP székháza előtt, hogy tiltakozzanak a bírságok miatt, amelyeket egyik napról a másikra kaptak, miután az ünnepek előtt hazaérkezett polgárok a digitális beutazási űrlap kitöltése nélkül léptek be az országba.A brailai közegészségügyi igazgatóság szerint 473 személy nem tartotta be a 129/2021-es sürgősségi kormányrendelet által leszögezett szabályt, amely 2021. december 20-án lépett hatályba, amely azt is kimondja, hogy azok, akik nem töltik ki az említett digitális űrlapot 2-3 ezer lej közötti bírságra számíthatnak. A brailai megbírságoltak között azonban vannak olyanok is, akik azt mondják, nem értik, miért kapták a büntetést, mivel betartották a törvényt, és az országba való belépés előtt online kitöltötték a nyomtatványt. Az itt kiosztott bírságok összege meghaladja a 900 ezer lejt."A fiam és a felesége online töltötték ki a nyomtatványokat, és erre bizonyítékuk is van. Ezért jöttem el a DSP irodába, hogy megmutassam nekik a dokumentumokat, hogy eltörölhessék ezeket a bírságokat. Mit mondtak nekem? A bírságokat csak peres eljárás nyomán, bírósági döntés nyomán törölhetik. Tehát nekünk bíróságra kell mennünk, annak ellenére, hogy itt a bizonyíték a kezünkben!.... Kéthetes szabadságon vagyunk az országban, nincs időnk beperelni az államot a teljesen igazságtalanul kiszabott bírságok miatt. A probléma az, hogy ezek a bírságok a rendszerben maradnak, és jövőre, amikor befizetjük az adónkat, ezt is számonkérik rajtunk" - mondta el a sajtónak egy elégedetlen brailai férfi.A közegészségügyi hatóság nyilatkozata szerint a jegyzőkönyv csak azon az illetékes bíróságon támadható meg, amelyet a jegyzőkönyvben megemlítenek. Az elektronikus űrlapok kitöltésének elmulasztása miatt a 129/2021. sz. rendeletben leszögezett szankciókat alkalmazták. A személyi adatokat automatikusan, táblázatos formában, az Alerte-MS alkalmazásból nyerik. A jegyzőkönyvet postai úton, átvételi elismervény ellenében küldik ki. A kiszabott bírságok a törvény által előírt minimális összegnek megfelelőek, azaz 2000 lejesek, a szankcionáltaknak lehetőségük van ennek az összegnek a felét, azaz 1000 lejt fizetni a DSP-től kapott értesítéstől számított 15 napon belül.

Melyek a jogi rendelkezések?

A digitális beutazási adatlap (PLF - Passenger Locator Form) kötelező mindazok számára, akik Romániába készülnek utazni. Ezt elektronikus formában lehet kitölteni a https://plf.gov.ro honlapon, amely hétfőtől, december 20-tól vált elérhetővé. Az adatlapot nem kell kinyomtatni, mert a személyazonossági igazolvány vagy útlevél szkennelésekor az űrlapon szereplő adatok megjelennek a határrendészet számítógépes alkalmazásában.Az adatokat helyesen kell bevezetni, mert a rendszer össze van kapcsolva a személyi nyilvántartások és adatbázis-kezelés igazgatósága (DEPABD), a határrendészet, valamint a fertőzötteket és karanténban levő személyeket nyilvántartó Corona-forms informatikai rendszerével. A dokumentumot már 18 tagállamban használják.A digitális beutazási adatlapot legtöbb 24 órával a határátkelés előtt kell kitölteni, de az országba való belépést követő 24 órán belül is meg lehet még tenni plf.gov.ro felületen. A szabály áthágása 2000 és 3000 lej közötti bírsággal büntetendő.