Új ösztöndíjasok kerültek be a Nyilas Misi Tehetségtámogató Programba

Tanulmányi évfolyamok szerint a 46 friss ösztöndíjas közül 16 tanuló 7. osztályos, 14 tanuló 8. osztályos, 5 tanuló 9. osztályos, 6 tanuló 10. osztályos és 5 tanuló 11. osztályos a 2020/2021-es tanévben. Ők a szeptember-december közti időszakra meg is kapták az ösztöndíjukat.További 50 pályázót szintén ösztöndíjra érdemesnek talált a kuratórium. Ők a támogatási keret szűkössége miatt várólistára kerültek, és annak függvényében juthatnak ösztöndíjhoz, hogy lesznek-e új támogatói a programnak.A 2021. szeptember 1. – 2022. augusztus 31. közötti támogatási évben

A Nyilas Misi Tehetségtámogató Egyesület 2021-ben meghirdetett pályázatára 150 pályázat érkezett. Az Egyesület kuratóriuma egységes kritériumok szerint értékelte őket, egyaránt figyelembe véve az ígéretes tehetséget és a rászorultságot, a tanuló esélyeit csökkentő tényezőket. Az értékelés alapján szeptember 1-től közülük 46-an kerültek be a tehetségtámogató programba, amely tanulmányaik végéig támogathatja őket.