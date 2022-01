A kormány meghosszabbította a veszélyhelyzetet; nyílt és zárt téren is kötelező orvosi vagy FFP2 típusú maszk viselése

Az FFP európai standard alapján készült, szűrő típusú légzésvédő eszköz, amely az összes aeroszol legalább 94%-át kiszűri, beleértve a levegőben terjedő vírusokat, például a SARS-CoV-2-t is - olvasható a határozatban.- az 5 évesnél kisebb gyermekek;- az irodában egyedül tartózkodó személyek;- a televíziós műsorvezetők és vendégeik azzal a feltétellel, hogy 3 méteres távolságot tartanak egymástól;- az egyházi szertartásokat végző személyek azzal a feltétellel, hogy 3 méteres távolságot tartanak egymástól és a szertartáson résztvevőktől;- a zárt vagy nyitott térben zajló rendezvények előadói azzal a feltétellel, hogy legalább 3 méteres távolság legyen köztük és a közönség tagjai között;- megerőltető fizikai tevékenységet végző, és/vagy megterhelő munkakörülmények között (magas hőmérséklet, magas páratartalom stb.) dolgozó, vagy sporttevékenységet végző személyek.Ha egy településen az ezer lakosra számított új koronavírusos megbetegedések elmúlt két hétben jegyzett száma 1 vagy ennél kisebb, bizonyos tevékenységeket - például sportversenyeket, kulturális eseményeket - a létesítmény befogadóképessége legtöbb 50 százalékának kihasználásával lehet megtartani.Ha a fertőzöttségi ráta 1 fölé nő, 30 százalékra csökkentik a felső határt.Kivételt csak az éttermek és kávézók képeznek, ezek a 3 ezrelékes fertőzöttségi ráta eléréséig 50 százalékos kapacitással, 3 ezrelék fölötti ráta esetén pedig 30 százalékos kapacitással üzemelhetnek.

