Kúsznak felfelé a számok: már 6000 új esetről és 44 személy haláláról érkezett jelentés

- közölte a Stratégiai Kommunikációs Csoport. A GCS szerint 19 férfiról és 25 nőről van szó, akiket Arad, Bákó, Bihar, Brassó, Krassó-Szörény, Konstanca, Kovászna, Dâmboviţa, Dolj, Galac, Hunyad, Iaşi, Máramaros, Mehedinţi, Maros, Neamţ, Prahova, Szatmár, Szeben, Suceava, Temes megyében, valamint Bukarestben kezeltek kórházban.Az elhunytak közül négy személy az 50 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, tizenegy áldozat 60 és 69 év közötti, tizenhat elhunyt 70 és 79 év közötti volt, tizenhárom áldozat életkora meghaladta a 80 évet.A 44 áldozat közül 41-nek volt más betegsége is, 36-an oltatlanok voltak. A nyolc beoltott elhunyt 60 és 69 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, és mindegyiküknek volt társbetegsége.

