Mégsem lesz kerékpárút Marosvásárhely és Vármező között a kisvasút nyomvonalán? Johannis az Alkotmánybírósághoz fordult az ügyben

Január 4-én jelent meg a sajtóban egy Császár Károly szenátorral készített interjú, melyből kiderült, hogy jóváhagyta a képviselőház, hogy Maros Megye Tanácsa tulajdonába kerüljön a Román Vasúttársaságtól a Marosvásárhely és Vármező, valamint a Mezőbánd és Mezőméhes közötti keskeny nyomtávú vasút nyomvonala, hogy megépülhessen ott a tervezett kerékpárút.



Azonban úgy tűnik, hogy

a terv elé akadály gördült, lévén, hogy Klaus Johannis az Alkotmánybírósághoz fordult az egyes földterületeknek az állam közvagyonából és a Közlekedési Minisztérium és a CFR közigazgatásából Maros megye közvagyonába való átruházásáról szóló törvény alkotmányellenességével kapcsolatban.

A parlament 2021. december 23-án továbbította az elnöknek kihirdetés céljából a Közlekedési Minisztérium igazgatása alá tartozó állami közterületről és a Román Vasúttársaság, a CFR koncessziója alá tartozó egyes földterületek Maros megyei közterületre történő átruházásáról szóló törvényt - írja a punctul.ro portál Az elnök panasza szerint az alkotmányossági vizsgálat tárgyát képező törvény normatív tartalmánál fogva ellentétes az állam vagy a közigazgatási-területi egységek kizárólagos közvagyonának tárgyát képező javakról szóló organikus törvénnyel, amely kimondja, hogy az állam közvagyonából a közigazgatási-területi egység közvagyonába vagy fordítva csak az illető organikus törvény módosításának eredményeképpen vihetők át.Az RMDSZ képviselőházi frakcióvezetője felidézte: a Szövetség már 2016-ban célul tűzte ki a kisvasút nyomvonalának kerékpárúttá történő átalakítását, azonban procedurálisan ez több évet vett igénybe. Az RMDSZ-es szenátor végül tavalyelőtt júniusban nyújtotta be a parlamentbe a törvénytervezetet, ami szerint a kisvasút nyomvonala Maros Megye Tanácsa tulajdonába kerülhessen és kerékpárút épülhessen oda, illetve azzal párhuzamosan, ahol működik a vasút, Szováta és Vármező között.A döntés értelmében és az államelnöki kihirdetés után szabad lett volna az út, hogy a Maros megyei tanács elkezdje a telekelési munkálatokat, és pályázatok révén elinduljon az eljárás, hogy megépülhessen a kerékpárút. Ha nem nyújtott volna be óvást az államelnök, akkor is a munkálatok elkezdéséig még legalább egy évre lett volna szükség, hiszen előbb a kerékpárút által érintett földterületek felmérése és nyilvántartásba vétele, valamint a tulajdonjogok tisztázása következett volna.