Robbanásszerűen megnőtt Hargita megyében a koronavírusos megbetegedések száma, a szakemberek oltásra buzdítják a lakosságot

Oltásra buzdítja Hargita megye lakosságát az egészségügyi igazgatóság vezetője, Tar Gyöngyi, mivel a koronavírusos megbetegedések száma aggasztó növekedést mutat.



Az AGERPRES hírügynökségnek nyilatkozva Tar Gyöngyi elmondta, december elejéhez képest tízszeresére nőtt az új esetek száma a megyében, "fel kell készülni a legrosszabbra". A szakember rámutatott, nem szabad arra hagyatkozni az ötödik hullámmal néhány héttel előttünk járó nyugati országok tapasztalatai alapján, hogy nem lesz sok súlyos eset, "mert átoltottság tekintetében nem mérhetjük magunkat hozzájuk"."Ismét arra biztatunk mindenkit, hogy kérje a harmadik oltást, akik pedig még nincsenek beoltva, gondolják meg jól, mit kockáztatnak" - fogalmazott. Tar Gyöngyi hangsúlyozta, az oltás védelmet nyújt a Covid-19 súlyos formái ellen, nagyon kicsi azoknak a beoltottaknak a száma, akiknél súlyos lefolyású a betegség. Előfordul, hogy beoltott személy is megfertőződik, Hargita megyében is volt erre példa, de sokkal kisebb arányban kapják el a betegséget az oltottak, mint az oltatlanok, és általában enyhe tüneteik vannak. A megyében több mint 860 halálesetet jegyeztek a járvány elejétől, az elhunytak közül 40-en voltak beoltva - mondta.Tar Gyöngyi szerint fontos beadatni ebben az időszakban az influenza elleni oltást is, mert sokkal könnyebb felállítani a diagnózist, ha az influenzát eleve ki lehet zárni. "Ugyanakkor kezelni is könnyebb egy betegséget, mint két egyszerre jelentkező légúti fertőzést" - magyarázta.A DSP vezetője beszélt arról is, hogy a megye "elfáradt", de "tapasztalt" egészségügyi rendszere készül az ötödik hullámra, már dolgoznak az állapotfelmérő járóbeteg-központok kialakításán. E tekintetben problémát fog jelenteni a falun élő és saját autóval nem rendelkező betegeknek a központokba való eljutása. "Buszra vagy vonatra nem ülhetnek, mert pozitívak. Ha nincs autójuk, hogyan jutnak el a központhoz?" - tette fel a kérdést a szakember, aki szerint nagyszámú fertőzött esetén nem lesz elegendő mentő a szállításukra.Tar Gyöngyi beszélt arról is, hogy már vannak koronavírusos esetek az iskolákban, ezért arra kérte a szülőket, ne engedjék iskolába, közösségbe a gyermeküket, ha betegség jeleit észlelik rajta.Hargita megyében 80 új megbetegedést jegyeztek az elmúlt 24 órában, miután hétfőn 12, kedden 51, szerdán 48 új eset volt.