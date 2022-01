Megszűnik péntektől a külföldről Angliába beutazó oltott személyek koronavírus-tesztelési kötelezettsége; érkezés után továbbra is kell tesztelni, de ehhez nemcsak a PCR-, hanem az antigén gyorstesztet is elfogadják - közölte csütörtökön Románia nagy-britanniai nagykövetsége.



A tájékoztatás értelmében az intézkedés pénteken 4 órától lép életbe.Ugyanakkor az oltottaknak nem kell karanténba vonulniuk az érkezés másnapján elvégzett teszt eredményének kézhezvételéig.Vasárnap 4 órától a beoltott személyek és az 5 éven felüli gyerekek esetében az érkezés utáni teszteléshez az antigén gyorstesztet is elfogadják. PCR-tesztre csak akkor lesz szükség, ha a gyorsteszt eredménye pozitív.A nagykövetség hangsúlyozza, hogy a beutazási formanyomtatvány kitöltése továbbra is kötelező mindenki számára. Ezt érkezés előtt legtöbb 48 órával kell kitölteni, és itt érhető el Az oltatlanok esetében változatlanok maradnak az Egyesült Királyságba történő beutazásra vonatkozó szabályok. Tőlük továbbra is kérik az országba való belépéskor egy legfeljebb 48 órával korábban elvégzett COVID-19-teszt (PCR vagy antigénteszt) negatív eredményét, illetve igazolniuk kell, hogy beutazás előtt lefoglaltak és kifizettek további két darab PCR-tesztet, amelyeket a beutazást követő tíznapos házi karantén második és nyolcadik napján kell majd elvégezniük.fotó: PxHere