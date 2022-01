Az 5-11 éves gyerekek beoltását január második felében kezdik meg

Az 5 és 11 éves gyerekek Covid-19 elleni beoltása a szükséges adagok megérkezése után kezdődik meg Romániában, várhatóan már január második felében - közölte a RoVaccinare platform.



Az időpontfoglalási platformot már frissítette a Különleges Távközlési Szolgálat, és miután az oltóanyagok Romániába érkeznek, elő lehet jegyezni az 5-11 éves gyerekeket is az oltásra.Az immunizálás az 5-11 évesek esetében is az oltóközpontokban vagy a családorvosi rendelőkben történik.Az 5-11 éves gyermekeknél a Pfizer oltóadagja kisebb, mint a 12 évesnél idősebbeknél alkalmazott adag (10 mikrogramm, míg a 12 év fölöttieknél 30 mikrogramm az adag), de a többi korcsoporthoz hasonlóan a vakcinát ők is két dózisban, 21 nap különbséggel kapják meg - olvasható a tájékoztatásban.