Teodosie érsek vízkereszt ünnepe előtt a menstruációról értekezett - teológiai szempontból

A tomisi érseket szerdán a Dobrogea rádió Lelki útmutató című műsorában kérdezték arról, hogy a híveknek hogyan kell felkészülni az egyik legjelentősebb ortodox ünnepre, a vízkeresztre, amikor egyébként szinte 2 millió román állampolgár ünnepli névnapját , a Ion vagy Ioana valamelyik származékát."Amíg Epifánia ünnepe tart, január 5-től 14-ig, addig mi, emberek megmosakodhatunk, de a ruhamosást elhalaszthatjuk a szenteltvíz iránti tiszteletből. Epifánia ünnepén ne mossunk piszkos ruhát. Ez a kánonok szerint is így van" - mondta a tomisi érsek.

Az érsek felhívta a "havi tehetetlenség időszakában" leledző nők figyelmét, hogy nem nyúlhatnak sem a szenteltvízhez, és nem is vehetik magukhoz az eucharisztiát, azaz nem járulhatnak a pap elé, hogy őket is megáldoztassák.