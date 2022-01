Elkapta a rendőrség a tolvajokat, akik kiürítették a kolozsvári magyar színház páncélszekrényét

A Kolozs Megyei Rendőrfőkapitányság közölte, hogy megtalálták a Kolozsvári Állami Magyar Színház épületébe 2021. december 6-án betörő személyeket.



A tájékoztatás szerint egy 34, illetve egy 35 éves férfiról van szó, akiket Vajdahunyadon végzett házkutatásokat követően vettek őrizetbe. Az akció során mobiltelefonokat, SIM-kártyákat, a betörés kivitelezésére használt eszközöket, különböző szerszámokat és ruházati cikkeket foglaltak le. A lakásokban 7500 eurót is találtak.A rendőrség január 3-án hajtotta végre a házkutatást a két férfi vajdahunyadi otthonában. A nyomozás december 6-án kezdődött, miután ismeretlen tettesek betörtek a Kolozsvári Állami Magyar Színház épületébe, az intézmény páncélszekrényéből húszezer lejnyi készpénzt vittek el.A január 4-én végrehajtott őrizetbe vételt követően a gyanúsítottakat a bíróság elé állították, amely elrendelte a 30 napra házi őrizetbe való helyezésüket. Amint arról beszámoltunk , a betörők a Szamos felől hatoltak be a színház adminisztrációs épületébe, vasvágó fűrésszel szétvágták az ablakrácsokat, így jutottak be abba az irodába, ahol a páncélszekrény található, amit szintén felfeszítettek. A betörést az őrjáratát végző tűzoltó fedezte fel.