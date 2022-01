Adevărul: 2021 végén az igazságügyi miniszter aláírta a bírák nyugdíjának 20 százalékos emelését

A dokumentumot, a vajdahunyadi városháza helyi tanácsosa hozta nyilvánosságra. "Megkaptuk a rendeletet, amellyel Predoiu miniszter úr jutalmazza a bírákat, akik jelentős fizetésemelésben részesülnek. Ha eddig a fizetésüket 465 lejes szektoriális referenciaérték alapján számították ki, 2022. január 1-től ez az érték 605 lejre emelkedik, vagyis 20 százalékkal nő, azaz nettó 20.000 lejről... 24.000 lejre. Ez egyúttal azt is jelenti, hogy az év elejétől érvénybe lépő 10 százalékos adót, amelyet kivetnek majd ezekre a speciális nyugdíjakra, meg sem érzik az említettek, sőt több pénzzel maradnak, mint annak előtte" - írta ki Facebook oldalára a városi tanácsos.

