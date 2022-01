Arafat: az oltottak és a Covid-19-ből kigyógyultak esetében 5 napra, más esetekben 10 napra csökken a karantén időtartama

Csökken szombattól a karantén időtartama Romániában - jelentette be Raed Arafat az országos vészhelyzeti bizottság pénteki ülése után.



A belügyi államtitkár ismertette a CNSU határozatát , amely a Hivatalos Közlönyben való megjelenés után lép érvénybe.Arafat elmondta, az oltottaknak és a koronavírus-fertőzésen az előző 180 napban átesett személyeknek 5 napra kell karanténba vonulniuk, ha kapcsolatba kerültek koronavírusos személyekkel. Eddig az oltottaknak nem kellett karanténba vonulniuk abban az esetben, ha covidos személlyel volt kapcsolatuk.Az oltatlan, illetve az előző 180 napban fertőzésen át nem esett személyek esetében az eddigi 14 napról 10 napra csökkentik a karantén időtartamát.Azokra is érvényesek a fenti szabályok, akik magas kockázati besorolású országokból, azaz a vörös zónákból érkeznek.A sajtótájékoztatón jelenlévőállamtitkár hozzátette, hogy az enyhe vagy közepes tünetekkel rendelkező Covid-betegeknek 7 napig kell karanténban ülni, a súlyos eseteket kórházba utalják.Ahhoz, hogy valaki kikerülhessen a karanténból, ha már lejárt a számára előírt időszak, nincs szükség teszt elvégzésére.Adriana Pistol ismertette, hogy a direkt kontakt meghatározása nem változik, azok a személyek minősülnek annak, akik 15 percnél hosszabb ideig tartózkodtak 2 méternél kisebb távolságra egy fertőzött személytől anélkül, hogy lett volna rajtuk védőmaszk.Raed Arafat államtitkár cáfolta azokat az álhíreket, miszerint szombattól csak FPP2 maszkot lenne szabad használni. Elmondta, az orvosi, vagyis az egyszer használatos sebészeti maszkok továbbra is elfogadottak, csak a textilből készült védőmaszkokat tiltották be, mivel azok nem biztosítanak megfelelő védelmet. Az illetékesek hangsúlyozták, hogy továbbra is az oltás a megoldás a járvány ellen, ezért mindenkinek azt javasolták, hogy oltassa be magát.