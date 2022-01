Rafila: ha nem terhelődnek túl a kórházak, akkor nem zárják be ismét az iskolákat

Csak abban az esetben függesztik fel a jelenléti oktatást az iskolákban, ha a magas fertőzöttszám az egészségügyi rendszer megbénulásához vezet – jelentette ki pénteken az egészségügyi miniszter.



rámutatott, Franciaországban napi 250 ezer új megbetegedést regisztráltak, mégsem függesztették fel a tanítást, mert nem zsúfolódtak túl a kórházak. Egy ilyen döntés meghozatalakor a napi esetszám mellett azt is figyelembe kell venni, hogy a fertőzöttek milyen arányban szorulnak kórházi ellátásra, oxigénterápiára vagy intenzív terápiás ellátásra – magyarázta. Ha a fertőzöttek alacsony arányban kerülnek kórházba, nem indokolt az iskolák bezárása, ha viszont túlzsúfolódnak az egészségügyi intézmények, akkor ideiglenesen bevezethetik ezt az intézkedést.A tárcavezető úgy véli, „teljesen indokolatlan, sőt felelőtlenség” volt hónapokig bezárni az iskolákat 100-200-as napi esetszám mellett.Rafila beszélt arról is, hogy míg a jelenlegi világjárványt okozó első koronavírus reprodukciós rátája 3 volt, a delta vírusváltozaté már 7-8-ra nőtt, az omikron reprodukciós rátája pedig 15 körüli. „Ez azt jelenti, hogy az omikron ötször gyorsabban terjed az eredeti változatnál” – nyomatékosította. Ez a reprodukciós ráta a védelmi intézkedésekkel csökkenthető, ezért az iskolák esetében nagyon fontos a szellőztetés minden óra után – magyarázta az egészségügyi miniszter, aki a bukaresti Grigore Alexandrescu gyermekkórházba tett látogatásakor nyilatkozott az újságíróknak.Az egészségügyi miniszter szerint Romániában egyelőre „szórványosan” terjed az omikron-variáns, de nagyon valószínű, hogy az elkövetkező napokban és hetekben „tartósan” a közösségi terjedés szakaszába lép.„Jelenleg még a delta-variáns is terjed, azt nem tudom azonban, hogy a fertőzések túlnyomó többségét ez a vírustörzs okozza-e” – jelentette ki pénteki sajtótájékoztatóján a tárcavezető.Elmondása szerint az omikron-variáns okozta, január 5-éig regisztrált megbetegedések 30%-a (183 eset) külföldön járt vagy ilyen emberekkel kapcsolatba került személyeknél következett be, valamivel több mint 20% nem köthető utazásokhoz.