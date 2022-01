Egy rendőrségi szakszervezet szerint a rendőrök nem képesek ellenőrizni a polgárok maszkjait

Mint írtuk , a pénteken bejelentett járványvédelmi határozat szerint, január 8-tól csak egészségügyi maszkot szabad viselni, azaz nem fogadják el a különböző textilekből készült maszkokat.A RFI-nek nyilatkozva az Europol rendőrségi szakszervezet vezetője,elmondta, attól tartanak, hogy a hatósági személyek és az állampolgárok között konfliktust generálhat a viselt maszkok ellenörizgetése. Ahhoz ugyanis a rendőröknek fel kell kérniük az állampolgárokat, hogy vegyék le a maszkot, adják át ellenőrzésre, majd meg kell állapítani, hogy egészségügyi-e vagy sem. Ez szakszervezető vezető szerint nem csak kényelmetlen, de konfliktust is okozó dolog lehet.Ezért az Europol azt javasolja a rendőröknek, hogy ne ellenőrizzék a maszkokat, mivel az új szabályozás nem kellően tisztázott és hiányzik belőlük a logika.Arra a kérdésre, hogy nem tartja veszélyesnek, hogy szakszervezeti vezetőként arra biztatja a rendőröket, hogy ne tegyenek eleget a törvénynek, Cosmin Andeica azt felelte: „Semmilyen formában nem bátorítom a rendőröket arra, hogy ne alkalmazzák a törvényeket.”Ugyanakkor hozzátette: megkérdezte a hatóság embereit, hogy rendelkeznek vagy sem azzal a tudással, ami alapján be tudják azonosítani a maszktípusokat, és fel tudják ismerni, hogy melyik elfogadható és melyik nem.„Mindannyian egyhangúlag azt felelték, hogy nincs erre vonatkozó ismeretük, nem fognak tudni különbséget tenni a maszkok között, illetve azt sem tudják, miként valósítsák meg az adott helyzetben a maszk ellenőrzését, milyen elemeket kell rajta megfigyelniük, melyek azok az elemek amik megfelelővé teszik a maszkot” – nyilatkozta a szakszervezet vezetője. ( RFI

