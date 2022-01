Az állategészségügyi és élemiszer-biztonsági felügyelők közel egymillió lejre büntettek decemberben

Az Országos Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hatóság (ANSVSA) pénteken kiadott sajtóközleménye értelmében az ellenőrzések a sütőipari termékek, kenyér és péksütemények, egyéb, nem állati eredetű élelmiszerek, üdítőitalok és alkoholos italok előállításával foglalkozó élelmiszeripari vállalkozókat célozták meg. Országszerte összesen 10.549 ellenőrzést végeztek decemberben.A felügyelők számos szabálytalanságot tapasztaltak, többek között a következőket: a helyes higiéniai és gyártási gyakorlat be nem tartása (a tárolóterületek higiéniai karbantartásának hiánya, a termelési területek nem megfelelő karbantartása, a munkavállalók öltözőinek hiánya, a fertőtlenítési műveletekhez szükséges megfelelő anyagkészletek biztosításának elmulasztása, az élelmiszer-specifikus jogszabályokkal összhangban lévő kártevőirtási műveletek elmulasztása); a dolgozók egészségvédelmi felszerelése karbantartásának és higiéniájának elmulasztása.A feltárt rendellenességek között szerepeltek továbbá a következők is: hiányosságok az élelmiszerek nyomon követhetőségének biztosításában; az élelmiszerek nem megfelelő csomagolása és címkézése, illetve nem megfelelő módon és körülmények között történő tárolása; nem engedélyezett szállítóeszközök használata az élelmiszerek szállításához; a munkavállalók higiéniai képzésének, illetve az egészségi állapot ellenőrzésének az elmulasztása; a koronavírus-járvány megfékezésére irányuló intézkedések hiánya.Az ANSVSA nyomatékosítja, hogy az ellenőrzések elsősorban a megelőzésre és az élelmiszeripari vállalkozóknak nyújtott tanácsadásra összpontosítanak, és a felügyelők akkor szabnak ki bírságokat, ha a kezdetben megállapított hiányosságokat a vállalkozók nem orvosolják a meghatározott határidőn belül, vagy veszélyeztetik a fogyasztók egészségét.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 34 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 22 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 75 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 51 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 34 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 71 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 21 Nem sokat gondolkodtam ezen 169