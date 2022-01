Egy büntetőeljárás aggasztó részletei: a tettes és az áldozat is hívta az 112-t, de a diszpécser bontotta a vonalat

2021 nyarán egy 49 éves Bakó megyei férfi többször is tárcsázta az 112 segélyhívó számot, majd a felesége is telefonált, ám a diszpécserszolgálatban lévő ügyeletes rendőr szerint a helyzet 'nem rá tartozott'. Az felek közötti kommunikáció után a férfi súlyosan bántalmazta a feleségét, jelenleg gyilkossági kísérlet vádjával büntetőeljárás zajlik ellene – számolt be a Libertatea.



A büntetőeljárás során körvonalazódott történések szerint a nő azt gyanítva, hogy férj szexuális visszaélést követett el a két lányukkal szemben, szemrehányást tett a gyerekekkel szemben tanúsított magatartás miatt. A számonkérésről éles veszekedés kerekedett, mire a nő bezárkózott egy szobába.A sajtó beszámolója szerint a férfi rátörte az ajtót, majd felszólította a feleségét, hogy azonnal hagyja el a házat. Miután a nő összecsomagolt, a férfi tárcsázta az 112 sürgősségi segélyvonalat, hogy jelentse az „ok nélküli” „családelhagyás” esetét. A központi diszpécser kapcsolta a megyei rendőrségi operátort. A szolgálatot teljesítőnek a férfi ismét jelentette, hogy „családelhagyás” történik, hozzátéve, hogy „csomagostól távozik, ok nélkül, meg sem volt verve”. A operátor azt javasolta a férfinak, hogy majd holnap tegyen panaszt a helyi rendőrségen, amitől az indulatossá vált: „” – kérdezett vissza. A diszpécser erre elmagyarázta, az, hogy a felesége készül elhagyni, nem indokolja a rendőrség kiszállását, és nem kellene fenyegetésekkel reagálnia. A férfi agresszíven félbeszakította, kijelentve, hogy nem ok nélkül hívta az 112-t, ám a diszpécser ragaszkodott ahhoz, hogy majd tegyen feljelentést a rendőrségen, mert ez az ügy 'nem sürgősségi', és 'nem is az ő baja'. „Nagyon jól van, uram! Kész! Akkor most elkövetek egy bűncselekményt” – kiáltotta a férfi, mire a rendőrség diszpécserszolgálatos operátora egyszerűen bontotta a vonalat.A férfi újra felhívta az 112-t, ismét kapcsolták a rendőrséghez, ahol számonkérte a vonal bontását, hiszen „éppen zajlott egy beszélgetés”. A szolgálatos gúnyosan válaszolta, hogy „Igen, éppen egy perccel ezelőttig”, majd hozzátette, hogy legyen türelmes, mert „majd kiér valaki”.Valamivel később a nő tárcsázta a segélyhívót, kérve, hogy jöjjön ki a rendőrség, mert a férje, bár elküldte, nem hagyja elmenni. Őt is kapcsolták a rendőrséghez, ahol ugyanaz a szolgálatot teljesítő operátor jelezte: kiküldtek egy autót.A rendőrség viszont már csak egy bűncselekmény tetthelyére ért ki: a férfi benzinnel lelocsolta a nőt, majd felgyújtotta - írja a Libertatea.A támadást az áldozat túlélte egy szomszéd beavatkozásának köszönhetően, ám az agresszió következtében a testének 40 százalékán másodfokú égési sérüléseket szenvedett, különböző kórházakba küldték, majd egy hónapig feküdt az intenzív terápiás osztályon. A törvényszéki orvosi szakértők az egészségügyi leletek alapján megállapították, hogy a nő életveszélyben volt.A férfit a tett után előzetes letartoztatásba helyezték, majd gyilkossági kísérlet miatt vádat emeltek ellene. A vádakat tagadja, álláspontja szerint az áldozat gyújtotta fel magát, amikor a csomagjait akarta elégetni.A Libertatea megjegyzi, hogy a büntetőeljárás csak a gyanúsított férfi erőszakos tetteit vizsgálta, a megyei rendőrségi diszpécserszolgálat operátorának az esetet kezelő magatartása nem képezte a vizsgálat részét. ( Libertatea.ro ---

Ha családon belüli erőszak miatt segítségre van szüksége, hívja az áldozatok megsegítése céljából működtetett 0800 500 333-as ingyenes, zöld telefonszámot, vészhelyzet esetén pedig az 112 segélyhívószámot.

