Közel 300-an fertőződtek meg eddig omikron-variánssal Romániában

Pénteken újabb 112 omikron-esetet mutattak ki Romániában, négy esetben a 0-9 éves korosztályba tartozó gyermekeknél - jelentette be az egészségügyi minisztérium az Országos Közegészségügyi Intézet (INSP) adataira hivatkozva.



Az eseteket Bukarestben és az ország 19 megyéjében igazolták. A 112 személy közül 37 oltatlan, 48 férfi és 64 nő. A legfiatalabb fertőzött még nincs egyéves, a legidősebb 80 fölötti.Eddig országszerte

295 fertőzöttnél mutatták ki

az omikron-variánst.Az INSP szerint a fertőzöttek közül 11-en korábban az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Franciaországban, Tanzániában, Bulgáriában, az Egyesült Államokban és Ausztriában jártak.A legutóbbi tájékoztatás óta 5922 új koronavírusos megbetegedést igazoltak Romániában, több mint 64 ezer teszt eredményének feldolgozása nyomán; 528-an újrafertőződött betegek.A WHO szerint bár az omikron-variáns következtében kialakuló tünetek enyhébbek a deltánál, de a magasabb fertőzésszámok miatt így is túlterhelheti az egészségügyi rendszereket az omikron-variáns miatti hullám. A súlyos tünetekkel kezeltek között világszerte 80 százalék az oltatlanok aránya. Bővebben erről itt írtunk A román egészségügyi miniszter szerint azonban, ha nem terhelődnek túl a kórházak, akkor nem zárják be ismét az iskolákat.

Koronavírussal kapcsolatban: csökkent a karantén és elkülönítés időtartama

Mától kezdve csökken a karantén időtartama Romániában. Az oltottak és a Covid-19-ből kigyógyultak esetében 5 napra, más esetekben 10 napra csökkentik a karantén időtartama – közölte Arafat. Ugyanakkor csökkenthetik a oltással rendelkező Covid-betegek elkülönítésbe vonulásának időszakát is. Az elkülönítésre vonatkozó új rendelkezéseket nem foglalták bele az országos vészhelyzeti bizottság előbb említett pénteki határozatába, erről külön miniszteri rendeletet adnak majd ki.