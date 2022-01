Novák Eduárd szerint Románia sok dologban tanulhat Magyarországtól

Mindig partnernek tekintette, és véleménye szerint sokat tanulhatnak Magyarországtól - többek között erről beszélt Novák Károly Eduárd sport- és ifjúsági miniszter budapesti látogatását követően.



Novák az első olyan miniszter, aki érmet nyert a paralimpián, ezután később múlt évben bejelentette, hogy visszavonult az aktív versenyzéstől.

Az M1 aktuális csatornának adott interjújában a sportolóként paralimpiai bajnok, a tokiói játékok után visszavonuló kerékpáros kiemelte, a román politikusoknak örülniük kell annak, hogy Magyarország jelentősen támogatja a sportot Erdélyben.„Én mindig ki fogok állni az ilyen befektetések mellett, mert ez jó, és azokról szól, akik ott élnek” – mondta Novák Károly Eduárd, aki szerint a románok nem féltik a sportolóikat attól, hogy magyar színekben versenyezzenek. Megjegyezte,

szabad verseny van, a tehetség tesz különbséget mindenki között

Novák Károly Eduárd elmondta, hogy az elmúlt egy évben, amióta betölti a posztot, sikerült olyan eredményeket elérni, olyan szintre emelni a sportot, hogy annak fontosságára már a román kormány is felfigyelt. Hozzátette, az idei esztendő rendkívül fontos lesz, néhány stratégiának már meg kell valósulnia, emellett új sporttörvényt alkotnak majd, valamint az edzőképzést is szeretnék megreformálni.A csíkszeredai származású sportvezető az idei tervekkel kapcsolatban egy konkrét eseményt is megnevezett, mint elmondta, az álmuk, hogy Székelyföldi Kerékpáros Körverseny idén Budapestről induljon.Korábbankülgazdasági és külügyminiszter arról biztosította a román sportminisztert, hogy Magyarország továbbra is támogatni fogja az erdélyi és székelyföldi sportfejlesztéseket.

Korábban a romániai sport legnagyobb gondjait 10+1 pontban foglalta össze:

1. A sport szervezetlensége. Az érintettek, finanszírozó minisztériumok a saját érdekeiket nézik, nincs egy közös, országos érdek.2. Olyan projektekre költenek el pénzeket, amelyek nem fenntarthatóak, ráadásul a teljesítmény elérésére sem megfelelőek.3. Kizárólag olyan rövid távú projekteket finanszíroznak, amelyeknek nincs konkrét olimpiai céljuk.4. Az edzők és a technikai személyzet szakmaisága és felkészülési szintje.5. Az edzők továbbképzési rendszere.6. A sportklubok tevékenysége minden szempontból nagyon gyenge.7. A szövetségek többéves, olimpiai, fenntartható, teljesítményközpontú projektjeinek hiánya.8. Az edzők fizetését nem differenciálják a teljesítményi szint szerint.9. A sporttal kapcsolatos szakértők hiánya az ifjúsági- és sportminisztériumban.10. Egy világos stratégia hiánya a romániai sportban, amely irányt mutatna az érintetteknek.11. A sajátos infrastruktúra hiánya azokban a sportágakban, amelyekben olimpiai eredményeket érhetünk el.