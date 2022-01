Új egészségügyi államtitkár: több mint egymillióan fertőződhetnek meg; az 5. hullám rövidebb lehet

A világjárvány ötödik hullámában Romániában több mint egymillióan fertőződhetnek meg, viszont ez a hullám legalább rövidebb időtartamú lehet, mint az eddigiek – nyilatkozta Adriana Pistol, az Egészségügyi Minisztérium újonnan kinevezett epidemiológus államtitkára a Digi24-nek.



Az interjúban tett kijelentése pedig azért is érdekes, mert ennek kapcsán az egészségügyi miniszter korábban kisebb számról beszélt. A negyedikben hullámban tapasztalt 400 ezer emberhez képest azt mondta, az ötödik hullámban kétszer annyian, 800 ezren fertőződhetnek meg. Az államtitkár pedig ennél jelentősen többről, akár 200 ezerbél is magasabb számot látott valószínűnek.Ugyanakkor azt is elmondta, hogy amennyiben szombaton jelentősen megnő a fertőzöttek száma, szigorításokat vezethetnek be. A szombaton jelentett hatezer fertőzött miatt ez tehát inkább a jövő hét kérdése maradt.Azt is mondta, hogy minden attól függ, hogy az emberek mennyire tartják be az intézkedéseket, azt azonban nem említette, hogy a kormány ismét úgy kezdte el az új hullám kezelését, hogy semmiféle megelőző óvintézkedést nem tett meg a számok csökkentése érdekében, s a kormányzó pártok, politikai számításból, kétharmados többségük ellenére sem szavazták meg a munkahelyeken kötelező zöldigazolványt.

Az omikron hamarosan dominánssá válik

Más államokból származó információk azt mutatják, hogy a vírus aerogén módon továbbítható, ezért szombattól kezdődően betiltották a textilmaszkok használatát, a büntetés pedig akár 2500 lej is lehet. Ettől kezdve ugyanis a kormány már nem csak a maszkot kötelezi, hanem annak elfogadott típusát is. Ez a sebészeti/orvosi maszk és FFP2 maszk, amelyek sokkal nagyobb védelmet nyújtanak.belügyminiszter ezzel szemben a textilmaszkokról egyenesen úgy nyilatkozott, használata olyan, mintha nem lenne.Ugyanakkor, a közel 300 omikronnal fertőzött eset, és az új variáns esetszámainak további növekedése azt sugallja számukra, hogy bizonyos fokú közösségi átvitel megkezdődött, és valószínűleg egy hét múlva az általuk végzett szekvenálás alapján bizonyíthatják, hogy ez a törzs Romániában is gyorsan tovább adódik, így könnyedén dominánssá válhat.Az omikron dominánssá válása esetében megjegyezte, akkor vélik úgy, hogy ez bekövetkezik, amikor az esetek 50 százaléka között nem találnak kapcsolatot, de az arány már most 40 százalék körüli, így ez elég valószínű.Az államtitkár annak örülne, ha ebben az esetben a kórházban ápolt személyek száma, az alacsony oltottsági szám ellenére sem nőne meg.

Arra a kérdésre, hogy a kórházak telítődését mikorra várják a negyedik hullámhoz képest, azt mondta, ez nagyon hamar, már február elején megtörténhet.

A negyedik hullámtól eltérően pedig, amely szeptembertől novemberig körülbelül három hónapig tartott, fennáll annak a lehetősége, hogy az ötödik hullám rövidebb lesz. "Minél exponenciálisan növekszik, annál nagyobb számú populációt ölel fel, ami akarva, akaratlanul, de immunizál. Ezután természetesen meredeken csökken. Általában olyan járványhullámok, amelyek meredeken emelkednek, élesen leereszkednek, és nem tartanak sokáig.

Nehéz megmondani mennyi ideig tarthat, de legalább két hónapig tarthat

" - becsülte Adriana Pistol.

A negyedik hullámból ismert korlátozások jöhetnek vissza

Elmondása szerint nagy az esélye, hogy vészhelyzeti bizottság korlátozásain változtatnak. Ezt pedig nyilván kéthetes nézetből tudják megállapítani. Azonban ennél lényegesebb az, amit ezután mondott:„A korlátozásokat mindig közegészségügyi, de gazdasági és társadalmi szempontból is figyelembe kell venni. Nem tekinthetünk a dolgokra egyetlen nézőpontból. De ha a súlyosság nagyobbnak bizonyul, ha a kórházak túlzsúfoltak lesznek, ha a halálesetek száma nagyon magas lesz, akkor természetesen más típusú korlátozásokra is szükség lesz. Adriana Pistol viszont ezalatt az előző hullámból ismert például éjszakai kijárási tilalomra gondolt.A Digi24 azon megfigyelésre, hogy egyes országok elkezdték feloldani a korlátozásokat, például már nem igényelnek PCR-tesztet az országba való belépéskor, az államtitkár rámutatott:

"epidemiológusként az a véleményem: megengedhetik maguknak, mert nagyon magas oltási lefedettséggel rendelkeznek, vagyis nem kockáztatnak nagyon sok súlyos esetet és halált. Mivel a vakcinák lefedettsége Romániában nem kielégítő, itt nem lehet ilyen filozófiával játszani: hagyja, hogy megfertőződjenek, hogy megnyugtassák a pandémiát, mivel ez enyhe betegség egyik formája. Ez nem ugyanaz"

- mondja Adriana Pistol.