Hiába szerette volna Soós, egyelőre biztosan nem Gecse Dánielről nevezik el Marosvásárhely egyik terét

Az elmúlt évszázadban állítólag ez lett volna a hatodik alkalom, hogy a jelenlegi Fenyő utca Vulkán és Alexandru Papiu Ilarian utca közötti szakasz esetében névváltoztatás történik.Az RMDSZ és a Szabad Emberek Pártja (POL) képviselői 2021-ben azért döntöttek a névmódosítás mellett, mert ezáltal szerették volna elismerni az egykor köztiszteletben álló orvos munkásságát, aki alapítványt hozott létre és segítséget nyújtott a rászorulóknak.Az önkormányzat tanácsosai körében azonban a névváltoztatás heves vitát váltott ki, mertéstanácsosok a határozattervezet halasztását szerették volna elérni. Ők ugyanis úgy vélték, az ottlakókat a névváltoztatás és az ebből adódó hivatalos személyi iratok módosítása kellemetlenül érintheti.polgármester politikai riválisa, az egykori polgármesterjelöltazzal is megvádolta a döntéshozókat, hogy etnikai szavazás történt, amelyeta határozat elfogadásának ülésvezetője határozottan elutasított. Civil szervezetek később törvénytelenségeket véltek felfedezni a határozat elfogadásának módjával kapcsolatban.A határozat felfüggesztését a Trandafirilor City kulturális társaság, aTestvériség Szervezet, a vásárhelyi nyugdíjas egyesület, öt cég és 14 személy kezdeményezte.A Napocanews, a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) helyi vezetőjének nyilatkozatát idézte a döntés kapcsán, aki úgy vélte: „A Maros Megyei Törvényszék hatályon kívül helyezte a névváltoztatásról szóló törvénytelen önkormányzati határozatokat, amelyekkel az egyszerű polgároknak kellemetlenséget okoztak a személyi iratok módosítása miatt, mindezt csak azért, hogy egyes politikai vezetők etnikai ambícióit kielégítsék. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy Marosvásárhely városának egészséges kezdeményezésekre és koherens fejlesztési tervre van szüksége, nem pedig utcaátnevezésekre, kétnyelvű táblák elhelyezésére vagy más, külföldi érdekek diktálta célokra” – fogalmazott a politikus.Az 1768-ban született Gecse Dániel 1798-ban szerzett doktori diplomát, Marosvásárhelyen telepedett le, és járványorvosként dolgozott. Alapítványt hozott létre, segítséget nyújtva a rászorulóknak, elismert, köztiszteletben álló orvosa volt a városnak, a síremlékén levő felirat szerint az „Emberszereteti Intézet Alapítója”.

