MedLife: Románia a következő két hétben akár napi 50 ezer új esettel számolhat

A cég közleményében arra hívta fel a figyelmet, hogy megfelelő tesztelés feltételei mellett, Románia így már a következő két hétben akár napi 50 ezer új esettel számolhat. Ez pedig szerintük szigorúbb intézkedéseket követelne.„Tekintettel arra, hogy a hivatalosan bejelentett adatok legalább 5-ször alacsonyabbak (ezt a szempontot a városi szintű immunizálás mértékének értékeléséről szóló tanulmányunk bizonyította), jó esély van arra, hogy a következő 2 hétben valójában napi 250 000 esetet regisztrálunk. Ily módon felgyorsult tömeges immunizálás következik be, február elején pedig az esetek száma csökkenhet” – tette hozzá, a MedLife Group elnök-vezérigazgatója.A pozitív COVID-19 minták értékelése után a MedLife újabb 137 omikron gyanús esetet jelentett az ország több városából (175 mintából).Ezek között volt Kolozsvár (68), Bukarest (37), Temes (22) és Brassó (10).Eddig a hatóságok 295 fertőzést jelentettek be, amelyeket a SARS-CoV-2 vírus omikron változatával hoztak kapcsolatba.

Mindössze egy hét alatt a Medlife szakemberei által vizsgált tételekben a pozitív omikron esetek aránya 35 százalékról 78 százalékra nőtt, ami az új törzs magas fertőzési kockázatát igazolja. A vállalat becslése szerint az omikron fertőzések száma továbbra is gyorsan növekszik, és ez az új törzs várhatóan kevesebb, mint két hét alatt dominánssá válik.