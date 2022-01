Kötelező maszk és társai: ezek a szabályok léptek hatályba szombattól kezdve

- Az oltottaknak és a koronavírus-fertőzésen az előző 180 napban átesett személyeknek 5 napra kell karanténba vonulniuk, ha kapcsolatba kerültek koronavírusos személyekkel. Eddig az oltottaknak nem kellett karanténba vonulniuk abban az esetben, ha covidos személlyel volt kapcsolatuk.- Az oltatlan, illetve az előző 180 napban fertőzésen át nem esett személyek esetében az eddigi 14 napról 10 napra csökkentik a karantén időtartamát.- Azokra is érvényesek a fenti szabályok, akik magas kockázati besorolású országokból, azaz a vörös zónákból érkeznek.- Az enyhe vagy közepes tünetekkel rendelkező Covid-betegeknek 7 napig kell karanténban ülni, a súlyos eseteket kórházba utalják.- Ahhoz, hogy valaki kikerülhessen a karanténból, ha már lejárt a számára előírt időszak, nincs szükség teszt elvégzésére.- Direkt kontakt meghatározása nem változik, azok a személyek minősülnek annak, akik 15 percnél hosszabb ideig tartózkodtak 2 méternél kisebb távolságra egy fertőzött személytől anélkül, hogy lett volna rajtuk védőmaszk.A kocsmákra, vendéglátóipari egységekre stb. egyelőre nem jelentettek be változást. Kijárásra vonatkozó előírásokat pedig a heti és a jövő heti adatok függvényében változtathatják. ( digi24

Ha ön már eddig is orvosi/sebészetnél használt vagy FFP2-es maszkot viselt, akkor megnyugodhat, önnek legalábbis ilyen téren nem kell változtatnia.Ami azonban a textil vagy maszkokat hordókat és ismerőseit illeti, nem árt az ajtón kilépés előtt tájékozódni, mert a maximális büntetés a nem megfelelő maszkok használata esetén elérheti a 25 000 lejt. Ha tehát teheti, már ma kezdjen el másfajta maszkot használni, vagy kérje meg ismerősét a beszerzésééig, hogy adjon kölcsön egyet a nem használt maszkjai közül.Sokan mindezek hallatán említeni fogják egy rendőrségi szakszervezet álláspontját, miszerint a rendőrök nem lesznek képesek ellenőrizni a lakosság maszkjait Ennek ellenére azonban még nem éri meg feltételezésekre hagyatkozni, már csak azért sem, mert a szakemberek álláspontja, s a kormány mostani belátása szerint az omikron variáns esetében a szövet vagy a műanyag maszkok már nem elég hatékonyak a fertőzés megelőzésében.

Szombaton hatályba lépett egy rakás intézkedés, és mielőtt még a szomszéd, a macska és a bolti eladó is mást mondana, hogy melyek ezek, a Digi24 és a kormány hivatalos tájékoztatása nyomán egy helyen is összefoglaltuk őket, mert az életben van elég más, amin stresszeljen az ember.