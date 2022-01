Két megye és a főváros is sárga zónába került

Az utolsó jelentés óta 16 178 PCR-tesztet, valamint 24 934 antigénes gyorstesztet végeztek hivatalosan, így a fertőzési arány 11,4%-ra emelkedett.Január 9-én a hatóságok 14 halálos áldozatról számoltak be, így a járvány kezdete óta több mint 59 ezren vesztették életüket, ugyanakkor 1 758 184 személyt gyógyultnak nyilvánítottak.A kovid-osztályokon összesen 2 565 pácienst kezelnek, 141 fővel többet, mint szombaton. Ezenkívül 408 embert ápolnak az intenzív terápiás osztályokon, közülük 30-an vannak beoltva.Az országban Ilfov és Kolozs megyében, valamint Bukarestben a fertőzési ráta meghaladta a 2 ezreléket.

Milyen jövőt jósolsz az új nagykoalíciós kormánynak? Szerintem most már kihúzzák a választásokig, hogy ne legyen több válság 36 Legutóbb is csak néhány hónapot bírta az USL-kormány, legfeljebb csak jövő év elejéig tartanak ki 23 A rotációs kormányfői hatalomátadás miatt legkésőbb 2023-ban úgyis összevesznek 85 Az ideológiai ellentétek miatt egy PNL-PSD kényszerházasság biztos nem lesz hosszú életű 54 Szerintem előbb-utóbb tüntetni fognak ez ellen a kormány ellen is 36 Mindenesetre "ionopotchivanocpesede"-koalíciónak kellene hívni :) 74 Nekem már mindegy, csak legyen egy kormányunk 21 Nem sokat gondolkodtam ezen 190