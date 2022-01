Jön az igazi fagyos tél, akár -17 Celsius-fok is lehet a héten

Az előttünk álló héten nagyon hideg lesz – figyelmeztetett az Országos Meteorológiai Intézet vezetője, Elena Mateescu.



Mint a Digi24 hírtelevíziónak elmondta , a fagyos időjárás már vasárnapról hétfőre virradó éjszaka kezdődik, hétfőn a hőmérsékelt -2 és 7 Celsius-fok köré alakul, majd azután jön egy intenzív lehűlés. Kedden már az ország minden területén mínusz értékek lesznek, a tengerpart környékén a hőmérők -12 Celsius-fokot is mutathatnak – mondta Mateescu.„Az is elképzelhető, hogy szerdán és csütörtökön az éjszakai és délelőtti órákban január legalacsonyabb hőmérsékleti értékeit érjük majd el, a leghidegebb helyeken akár -15 vagy -17 Celsius-fok is lehet" - tette hozzá.A szakértő elmondta, ez a hidegfront főképp az ország nyugati, középső és keleti részeit érinti igazán, ahol több napig folyamatosan mínusz értékekre lehet számítani.A hét vége felé majd kissé megenyhül az idő, főleg az ország déli és délkeleti részein, ahol a maximumok akár a 8 Celsius-fokot is elérhetik – közölte az ANM igazgatója.