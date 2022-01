Szakértők: az omikron az orvosi ellátórendszer működését, és a gazdaságot is fenyegeti

Szakértők szerint a Covid-19 omikron variánsa - bár egyelőre úgy tűnik, nem okoz olyan súlyos betegséget, mint az előzőek - annyira gyorsan terjedhet, hogy egész szektorokat béníthat le.



Erre figyelmeztet, a Marius Nasta Pneumofiziológiai Intézet vezetője is. "Ez nagy félelem Romániával kapcsolatban, mivel egyébként is emberhiány van az egészségügyi ágazatban, minden osztályon, minden szinten, nemcsak orvosokból, hanem ápolókból is kevés van" - fejtette ki a szakorvos."Krónikus munkaerőhiány van, amit a többi hullámban rendkívül erősen éreztünk, még akkor is, ha a megbetegedések száma nem volt túl magas ahhoz képest, amire most számítunk. Nagyon félek attól, hogy a megbetegedések nagy száma miatt nem tudunk majd ott lenni, ahol a betegnek szüksége lenne ránk, azaz a kórházban. Ez egy rendkívül magas kockázat, amelynek mindannyian ki vagyunk téve" - mondta Beatrice Mahler a Digi24-nek.A vállalatok azt kockáztatják, hogy nagyszámú alkalmazott megfertőződése miatt le kell állniuk, ha nem tartják be az egészségügyi szabályokat - figyelmeztetett néhány nappal ezelőttállamtitkár."A probléma ezzel a lehetőséggel kapcsolatban nem csak az, hogy milyen hatással lehet az egészségügyi rendszerre, hanem az is, hogy milyen hatással lehet a gazdasági szektorra, amit már több országban tapasztalunk. Lebénítja a gazdasági tevékenységeket, mivel tömegesen betegszenek meg az alkalmazottak, akik otthoni elkülönülésbe kerülnek. Ha egy irodában a kollégák nem viselnek maszkot, és az egyikük fertőzött, és nyolc órán át ülnek együtt maszk nélkül, a nap végére mindannyian fertőzöttek lesznek, és két nap múlva mindannyiukat elkülönítésre küldhetik, és az az iroda bezár. Ugyanez a helyzet egy étterem, ugyanez a helyzet egy bolt esetében" - magyarázta Raed Arafat.