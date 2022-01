Előrejelzés: közeledünk az előző hullám rekordértékeihez, ezen a héten át is léphetjük a 4. hullám csúcsértékeit

A Babeș-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara által működtetett Romanian Economic Impact Monitor egy előrejelzést tett közzé a küszöbön álló újabb járványhullámmal kapcsolatban.



Forrás: econ.ubbcluj.ro/coronavirus

„Közeledünk az előző hullám rekordértékeihez! Előrejelzési modellünk úgy becsüli, hogy a jelenlegi hét során a napi esetszámok megközelíthetik (de akár meg is haladhatják) a 4. hullám csúcsértékeit” – írták a közgazdászok.Az általuk készített napi esetszámok rövid távú előrejelzése azt mutatja, hogy január 15-én 16 400-nál alakul ki csúcs, de nagy esély van (60%) arra is, hogy ez ugyanebben az időben 21 570 legyen, ami meghaladná a 4. és az összes előző hullám legmagasabb új esetszámra vonatkozó csúcsát, a 18 863-et. De ugyanennyi esély van arra is, hogy január közepén 9 100 legyen az új fertőzöttek száma.S bár erre csak nagyon kevés van, a közgazdászok grafikonján 42 010 és 4 690 is megjelenik.- A MedLife adatai szerint Románia a következő két hétben akár napi 50 ezer új esettel számolhat - Az új egészségügyi államtitkár pedig úgy vélte, több mint egymillióan fertőződhetnek meg ; de az 5. hullám rövidebb lehet