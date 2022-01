Rafila: nem lesz kötelező a koronavírus elleni oltás, évi egy vakcina bevétele azonban valószínűleg ajánlott lesz

Alexandru Rafila egészségügyi miniszter kijelentette, bár ő határozottan oltáspárti, véleménye szerint a koronavírus elleni védőoltás nem lesz kötelező Romániában; nem is lenne ez helyénvaló hazánkban, inkább az állampolgárok megfelelő tájékoztatásán kell dolgozni.



'Az oltás felvétele jelenleg nagyon fontos, de más okok miatt, mint 2021 elején volt. 2021 elején klinikai kísérleteket követően az oltást a fertőzés átvitelének megállítására javasolták. Most azonban a súlyos esetek elkerülése és a halálesetek megelőzése érdekében ajánlott' - szögezte le Rafila vasárnap este az Antena 3-nak nyilatkozva.Hozzátette, határozottan javasolja az oltás felvételét, főként a veszélyeztetett kategóriáknak, az idősebb generációknak, vagy azoknak, akik krónikus betegségekkel küzdenek.A kórházi valóság azt mutatja, hogy 10-ből 9 fertőzött, aki intenzív osztályon fekszik vagy meghal, oltatlan. Egyértelmű tehát, hogy a vakcinának van hatása, ez bizonyítható - nyomatékosította az egészségügyi miniszter.Azt is elmondta, hogy a vakcina által nyújtott védelem csökkent, és nagyon nehéz lenne évente három-négy adaggal beoltani az embereket.'Másfelől nem zárom ki azt a lehetőséget, hogy évente egy oltás legyen ajánlott, egy dózisban, azzal a feltétellel, hogy legyen egy olyan vakcina, amely hatékony az éppen akkor keringő, elterjedt vírustörzsre. Ezt a vakcinát főként a veszélyeztetett kategóriákba tartozó embereknek adják be" - magyarázta Rafila.A védőmaszkokat illetően az egészségügyi miniszter elmondta, az egyszerű orvosi maszk (FFP1) körülbelül 80%-os szűrőképességgel rendelkezik, a másik, jelenleg ajánlott maszktípus, az FFP2 pedig 95%-ossal. A textilből készült védőmaszkok nem képesek megfelelő védelmet biztosítani, mint ahogyan a helytelenül - az orrot szabadon hagyva - viselt orvosi maszk hatékonysága is nulla - fűzte hozzá.Fotó: Alexandru Rafila/Facebook