4104 új megbetegedés, 16 halott

Az elmúlt 24 órában 16 koronavírussal diagnosztizált személy haláláról érkezett jelentés. A GCS szerint kilenc férfiról és hét nőről van szó, akiket Arad, Brăila, Dolj, Fehér, Gorj, Prahova, Szatmár, Szeben és Temes megyében kezeltek kórházban.Az elhunytak közül egy személy az 50 és 59 év közötti korosztályhoz tartozott, két áldozat 60 és 69 év közötti, hét elhunyt 70 és 79 év közötti volt, hat áldozat életkora meghaladta a 80 évet.A 16 áldozat közül csak kettő volt beoltva koronavírus ellen, és mindannyian más betegségekben is szenvedtek. A két beoltott elhunyt 60 és 69 év, illetve 70 és 79 év közötti volt, és más betegségekben is szenvedtek.

