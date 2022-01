A tanügyminiszternek új ötletei vannak arra, hogy milyen körülmények között kötelezzék az online oktatást

"Jövő hétfőtől" azok az iskolák és óvodák, ahol a személyzet kevesebb mint 60 százaléka van beoltva, és az adott településen a fertőzési arány meghaladja a 3 ezreléket, online oktatásra térnek át - jelentette be az oktatási miniszter. "A közös rendelet 3. cikke a pénteki oltási arányra vonatkozik. Ha a megbetegedési arány meghaladja a 3 ezreléket (és az alkalmazottak beoltottsági aránya 60% alatt van), akkor jövő hétfőtől ezek az iskolák onlinera térnek át" - magyarázta Sorin Cîmpeanu .

