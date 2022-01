Időszerűtlennek tartja a Tanulók Országos Tanácsa a digitális oktatásra való áttérést

Hétfői közleményében a szervezet rámutat, Romániában elkezdődött a koronavírus-járvány ötödik hulláma, a hatóságok azonban még nem hoztak stabil intézkedéseket a vírus iskolákban való terjedésének megfékezésére. A diákok továbbra is kitartanak azon álláspontjuk mellett, miszerint decentralizálni kell az iskolák működési módjára vonatkozó döntést, tekintettel arra, hogy számos településen nulla a fertőzöttségi ráta.Meglátásuk szerint jelen pillanatban teljesen indokolatlan lenne országos szinten felfüggeszteni a jelenléti oktatást és áttérni a digitális tanrendre. Ezért arra kérik az oktatási és az egészségügyi minisztert, dolgozzanak ki egy algoritmust, és ennek alapján hozzák meg a döntést egy adott tanintézetben az oktatás mikéntjéről. A Tanulók Országos Tanácsa szerint figyelembe kell venni például a tanulók és pedagógusok átoltottságát, a település fertőzöttségi rátáját, az osztálytermek zsúfoltságát, vagy hogy az iskola tudja-e biztosítani a gyorstesztelést.A szervezet ugyanakkor kéri, hogy tegyék közzé a miniszterelnök ellenőrző testülete által az iskolai nyáltesztek közbeszerzési eljárásával kapcsolatban végzett vizsgálat eredményét, és követelik a nyáltesztek leszállításának akadozásáért felelős személyek szankcionálását.

