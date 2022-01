Hargita megyében tíz omikron gyanús mintából tízben mutatták ki az új variánst

DSP-igazgató hétfőn elmondta, eddig tíz omikron-gyanús Hargita megyei mintát vizsgáltak meg a fővárosban, és valamennyiben azonosították az új variánst. Ezeken kívül további mintákat küldtek szekvenálásra, és várják az eredményeket.Mind a tíz omikron-fertőzött be van oltva, néhányan közülük három dózissal. Egyiküket sem kellett kórházba utalni, enyhe vagy közepes lefolyású a betegségük - közölte az igazgató.A DSP vezetője ugyanakkor arra int mindenkit, hogy szigorúan tartsák be a maszkviselésre vonatkozó szabályokat.Hargita megyében 30 új megbetegedést jegyeztek az elmúlt 24 órában, és 21 személyt gyógyultnak nyilvánítottak. A statisztikák szerint hatan újrafertőződtek a koronavírussal.A csíkszeredai, székelyudvarhelyi, maroshévízi és gyergyószentmiklósi kórházakban összesen 64 Covid-beteget kezelnek, ugyanakkor 480 személy van lakhelyi elkülönítésben és 485-en karanténban.A megyében 1,28 ezrelékes a fertőzöttségi ráta.

